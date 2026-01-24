Війська РФ атакували Харків: 19 постраждалих, серед них дитина

Наслідки атаки по Харкову у ніч на 24 січня 2026 року, фото: ДСНС

У ніч проти 24 січня російські війська масовано атакували Харків. Відомо про 19 постраждалих, серед них — дитина.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.

Чергова атака по Харкову розпочалася близько опівночі та тривала майже 2,5 години.

За словами Ігоря Терехова, окупанти атакували місто 25 «Шахедами», поціливши по приватному сектору — житлових будинках і багатоповерхівках. Пошкоджені, зокрема, гуртожиток, де мешкають переселенці, лікарня та пологовий будинок.

«Горіли квартири. Горіли будинки. Є поранені. Є ті, хто цієї ночі втратив дім. Це був свідомий удар по мирному місту — по людях, які просто живуть, працюють, ростять дітей», — заявив Ігор Терехов.

Як зазначає Олег Синєгубов, під ударом був Індустріальний район Харкова. Також унаслідок «прильоту» російського БпЛА у Немишлянському районі міста спалахнув приватний будинок.

В Індустріальному районі горіли балкон 9-поверхового та квартири на 4 поверсі житлових багатоповерхівок, а також будівля підприємства.

Надзвичайники врятували з 4-поверхівки 5 людей, зокрема дитину.

