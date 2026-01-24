 Дві бригади «Миколаївоблтеплоенерго» допомагають відновлювати тепло у Києві

  • субота

    24 січня, 2026

  • -3.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • -3.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дві бригади «Миколаївоблтеплоенерго» допомагають відновлювати тепло у Києві

Миколаївські енергетики допомагають відновлювати світло у Києві. Фото: Олександр Сєнкевич/TelegramМиколаївські енергетики допомагають відновлювати світло у Києві. Фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

Миколаїв направив дві аварійні бригади облтеплоенерго на допомогу Києву, де після ворожих обстрілів є проблеми з теплопостачанням.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Ми в Миколаєві це проходили і добре розуміємо, що в такі моменти кожна допомога важлива. Саме тому ми вже направили дві аварійні бригади «Миколаївоблтеплоенерго» на допомогу столиці», — повідомив мер.

Реклама

Миколаївські фахівці приїхали до столиці з необхідним обладнанням і працюватимуть, щоб допомогти місту відновити теплопостачання.

«Про результати обов’язково будемо інформувати. Ми підтримуємо одне одного справами. Це і є справжня соборність», — додав мер.

Варто зазначити, що внаслідок масованої атаки РФ по Києву та пошкоджень критичної інфраструктури у ніч на 24 січня у місті знову майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Як у Миколаєві?

Ситуація з електропостачанням у Миколаєві та області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.

Згодом він заявив, що протести чи перекриття доріг не вплинуть на кількість годин відключення світла. За його словами, прогноз щодо електроенергії наразі невтішний, тож громадам і мешканцям варто готуватися до поганого сценарію.

Читайте статтю «МикВісті»: «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».

Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго

У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго
У Миколаєві оновили перелік адрес пунктів безкоштовної очищеної води
В облтеплоенерго оновили розклад роботи точок безоплатної видачі води на вихідні
Реклама
Читайте також:
новини
Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

Юлія Бойченко
новини
Керівника миколаївського КП арештували у «справі світлофорів», він вважає слідство надуманим

Аліса Мелік-Адамян
новини
В УКСі Миколаєва заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету

Катерина Середа
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві демонтують зруйновану частину готелю «Миколаїв», — ДЖКГ

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго

В облтеплоенерго оновили розклад роботи точок безоплатної видачі води на вихідні
У Миколаєві оновили перелік адрес пунктів безкоштовної очищеної води
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

«Нам дійсно дуже тяжко». Як бізнес у Миколаєві працює в умовах відключень світла

Даріна Мельничук

У Миколаєві та області 24 січня ввели аварійні відключення світла та оновили графіки