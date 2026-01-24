Дві бригади «Миколаївоблтеплоенерго» допомагають відновлювати тепло у Києві

Миколаївські енергетики допомагають відновлювати світло у Києві. Фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

Миколаїв направив дві аварійні бригади облтеплоенерго на допомогу Києву, де після ворожих обстрілів є проблеми з теплопостачанням.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Ми в Миколаєві це проходили і добре розуміємо, що в такі моменти кожна допомога важлива. Саме тому ми вже направили дві аварійні бригади «Миколаївоблтеплоенерго» на допомогу столиці», — повідомив мер.

Реклама

Миколаївські фахівці приїхали до столиці з необхідним обладнанням і працюватимуть, щоб допомогти місту відновити теплопостачання.

«Про результати обов’язково будемо інформувати. Ми підтримуємо одне одного справами. Це і є справжня соборність», — додав мер.

Варто зазначити, що внаслідок масованої атаки РФ по Києву та пошкоджень критичної інфраструктури у ніч на 24 січня у місті знову майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Як у Миколаєві?

Ситуація з електропостачанням у Миколаєві та області залишається складною. Жителям варто бути готовими до найгіршого сценарію — до двох годин світла на добу.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вибачився перед миколаївцями за часті перебої з електропостачанням та зазначив, що вплинути на ситуацію наразі неможливо.

Згодом він заявив, що протести чи перекриття доріг не вплинуть на кількість годин відключення світла. За його словами, прогноз щодо електроенергії наразі невтішний, тож громадам і мешканцям варто готуватися до поганого сценарію.

Читайте статтю «МикВісті»: «Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві».