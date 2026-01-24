 У Києві 600 будинків залишаються без тепла, води та світла

У Києві 600 будинків залишаються без тепла, води та світла

Пункт незламності у Києві, фото: ДСНСПункт незламності у Києві, фото: ДСНС

У Києві близько 600 будинків наразі перебувають одночасно без тепло-, водо- та електропостачання. Усі вони знаходяться на Троєщині.

Міська влада розгортає додаткові опорні пункти з мобільними котельнями й можливостями для ночівлі, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Їх також облаштовують у школах. Там же, за даними голови КМДА, працюють мобільні котельні та є можливості для ночівлі — зокрема, каримати й харчування.

«Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах № 263, № 264, № 306, № 275, № 293. Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення. Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС», — повідомив мер Києва.

Нагадаємо, Миколаїв направив дві аварійні бригади облтеплоенерго на допомогу Києву, де після ворожих обстрілів є проблеми з теплопостачанням.

Внаслідок масованої атаки РФ по Києву та пошкоджень критичної інфраструктури у ніч на 24 січня у місті знову майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

