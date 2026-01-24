У Києві 600 будинків залишаються без тепла, води та світла
- Новини України
-
•
-
- Юлія Бойченко
-
•
-
18:17, 24 січня, 2026
-
У Києві близько 600 будинків наразі перебувають одночасно без тепло-, водо- та електропостачання. Усі вони знаходяться на Троєщині.
Міська влада розгортає додаткові опорні пункти з мобільними котельнями й можливостями для ночівлі, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Їх також облаштовують у школах. Там же, за даними голови КМДА, працюють мобільні котельні та є можливості для ночівлі — зокрема, каримати й харчування.
«Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах № 263, № 264, № 306, № 275, № 293. Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення. Також додаткові намети-пункти обігріву розгорне ДСНС», — повідомив мер Києва.
Нагадаємо, Миколаїв направив дві аварійні бригади облтеплоенерго на допомогу Києву, де після ворожих обстрілів є проблеми з теплопостачанням.
Внаслідок масованої атаки РФ по Києву та пошкоджень критичної інфраструктури у ніч на 24 січня у місті знову майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Останні новини про: Обстріли
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.