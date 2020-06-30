Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие дни отправит группу экспертов в Китай на поиски источника происхождения коронавируса, из-за которого началась пандемия.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Deutsche Welle.

Он отметил, что медики смогут лучше бороться с коронавирусом, если им будет известно о его происхождении.

– Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе о том, как началась вспышка, – отметил глава ВОЗ.

Кроме этого, Гебрейесус сказал, что многие страны добились прогресса в преодолении коронавируса. Он сделал акцент на том, что глобальная пандемия ускоряется.

Он не уточнил, в чем будет заключаться миссия группы. По его словам, ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.

Гебрейесус сказал, что пандемия обнажила «лучшие и худшие качества человечества».

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко.