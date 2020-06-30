Международный аэропорт «Киев» сократит половину своих работников, чтобы не допустить банкротства предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Киев».
Всего в аэропорту работает около двух тысяч человек. В смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, — еще 8 тысяч сотрудников.
Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой уменьшилось количество авиаперевозок и пассажиров.
— Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню всего за несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичном аэропорту не выжить, - заявил гендиректор ООО «МАСТЕР-АВИА» Олег Левченко на собрании коллектива аэропорта, которое состоялось 25 июня.
Сейчас каждое подразделение аэропорта решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу.
В пресс-службе также отметили, что аэропорт «Киев» — второй по пассажиропотоку аэропорт Украины. Им пользуется почти 3 миллиона пассажиров в год, а также «Киев» осуществляет 30 тысяч рейсов в год.
Напомним, что международный аэропорт «Киев» ночью 16 июня возобновил обслуживание международных рейсов. Первый самолет приняли из столицы Беларуси Минска.
Международный аэропорт «Киев» сократит половину своих работников, чтобы не допустить банкротства предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Киев».
Всего в аэропорту работает около двух тысяч человек. В смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, — еще 8 тысяч сотрудников.
Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой уменьшилось количество авиаперевозок и пассажиров.
— Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню всего за несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичном аэропорту не выжить, - заявил гендиректор ООО «МАСТЕР-АВИА» Олег Левченко на собрании коллектива аэропорта, которое состоялось 25 июня.
Сейчас каждое подразделение аэропорта решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу.
В пресс-службе также отметили, что аэропорт «Киев» — второй по пассажиропотоку аэропорт Украины. Им пользуется почти 3 миллиона пассажиров в год, а также «Киев» осуществляет 30 тысяч рейсов в год.
Напомним, что международный аэропорт «Киев» ночью 16 июня возобновил обслуживание международных рейсов. Первый самолет приняли из столицы Беларуси Минска.