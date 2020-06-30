Международный аэропорт «Киев» сократит половину своих работников, чтобы не допустить банкротства предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Киев».

Всего в аэропорту работает около двух тысяч человек. В смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, — еще 8 тысяч сотрудников.

Причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой уменьшилось количество авиаперевозок и пассажиров.

— Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню всего за несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичном аэропорту не выжить, - заявил гендиректор ООО «МАСТЕР-АВИА» Олег Левченко на собрании коллектива аэропорта, которое состоялось 25 июня.

Сейчас каждое подразделение аэропорта решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу.

В пресс-службе также отметили, что аэропорт «Киев» — второй по пассажиропотоку аэропорт Украины. Им пользуется почти 3 миллиона пассажиров в год, а также «Киев» осуществляет 30 тысяч рейсов в год.

Напомним, что международный аэропорт «Киев» ночью 16 июня возобновил обслуживание международных рейсов. Первый самолет приняли из столицы Беларуси Минска.