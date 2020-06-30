Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что деньги за пребывание в камерах СИЗО повышенного комфорта пошли на ремонты бесплатных камер.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Мы сделали первые ремонты в бесплатных камерах за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями. Разницу между тем, что было, и что стало, можете оценить по фотографиям. На ремонт потрачено ноль гривен налогоплательщиков. Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали: куда пойдут заработанные деньги? Не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах? Ответы на эти вопросы на фото: и то, куда идут деньги, и то, что ожидало бы заключенных в бесплатных камерах, если бы не наш экспериментальный проект, - сообщил Денис Малюська.

Напомним, что за пользование платными камерами на счета следственных изоляторов уже поступило больше 115 тысяч гривен — за эти деньги начались ремонты бесплатных камер.