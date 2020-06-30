Десятки уголовных производств, открытых против пятого президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко — это «следствие фобий Зеленского», используемые его окружением для сокрытия провалов в управлении государством.

Об этом Петр Порошенко заявил в интервью Янине Соколовой.

— Это - попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за «дымовой завесой», прикрывшись Портновым. Это - прямые указания из Офиса президента, конкретно господина Смирнова, который, будучи адвокатом господина Ефремова, очень дружен с Портновым. Он использует указанный сценарий для того, чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента — фобии относительно врагов Украины, — отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко заявил, что политические преследования, устроенные против него, ему не страшны.

— Не боюсь ни расследований, ни суда, а испытания, которые стоят перед Украиной в 2014-2015 годах, были значительно тяжелее, чем политические преследования, устроенные по указанию Офиса Зеленского — заявил Петр Порошенко.

Он также считает, что нынешний президент заблуждается относительно реальных врагов Украины.

— Мне очень понравилась аналогия: что компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле и начал очень быстро крутиться и показывать ему неверное направление. Враг в Украине один, и этот враг — страна-агрессор. И страна должна объединиться для того, чтобы дать отпор. А когда магнитные бури постоянно переключают направления войны, то действия власти являются чрезвычайно неэффективными, — сказал Петр Порошенко.

В частности, это касается открытых дел против народного депутата Софии Федыны, волонтерки Маруси Зверобий и других.

— Если бы речь шла о Порошенко, Бог с ним. А если речь идет от Софии Федыны к Тане Чорновил, от Маруси Зверобий и заканчивая Рифмастером по делу Шеремета, от преследования добровольцев и заканчивая волонтерами — это манера думать, что так можно решать проблемы. Это прямая дискредитация Украины. Так проблемы не решишь. А от попкорна случится расстройство желудка, — сыронизировал Петр Порошенко. — Это месть мелких людей за мелкими делами. Ничтожных. Он считает, что главные проблемы ему создает не тотальная некомпетентность, а какие-то сценарии враждебные внутри страны, он связывает исключительно с моим именем, — убежден Петр Порошенко.

Петр Порошенко считает, что открытые уголовные производства против него, бывших и нынешних нардепов, волонтеров — это попытка отвлечь внимание от реальных проблем государства.

— Это попытка отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась государство, попытки вместо хлеба людям дать поп-корн. И попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу. Потому что они считают, что шоу они делать умеют. Но отсутствие верховенства права, преследование политических оппонентов дискредитирует Украину по всему миру, — убежден пятый Президент.

Петр Порошенко в очередной раз призвал Владимира Зеленского объединить усилия для спасения Украины, главный враг которой находится в Кремле.

— Владимир Александрович, я очень люблю Украину. Поскольку вы президент Украины, в том числе из-за этого я вам точно не враг. И сейчас при вызовах экономики, которая пикирует, при вызовах возможной угрозы резкого обострения агрессии, при вызовах пандемии, при вызовах отката реформ, разрушения мировой коалиции в поддержку Украины — от президента стране нужно, чтобы объединились все ресурсы, все силы, потому что нужно спасать государство, — Петр Порошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого. Однако он не состоялся. По словам адвокатов Петра Порошенко, он состоится завтра 1 июля.