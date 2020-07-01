Сегодня, 30 июня, Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии запретил вещание в стране семи телеканалов российской государственной группы RT.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что такое решение в совете объяснили тем, что эти телеканалы находятся под контролем и единоличным присмотром российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится под санкциями Евросоюза.

Уточняется, что регулятор запретил трансляцию телеканалов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Они, по данным спецслужб Латвии, является наиболее влиятельными каналами кремлевской пропаганды на Западе.

— Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе, – сказал глава латвийской Нацсовета Ивар Аболиньш и призвал другие страны ЕС также запретить вещание RT на своей территории.

Напомним, в марте этого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию российского телеканала RTVI.