На заседании Национального совета реформ, состоявшемся под председательством Владимира Зеленского, заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив представила проект закона о поддержке и стимулировании инвестиций.

Об этом сообщает сайт главы государства.

— Юлия Ковалив отметила, что основой документа стала идея, которую Президент назвал «инвестиционными нянями». В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 миллионов евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством, — говорится в сообщении.

Как отметила заместитель руководителя ОП, это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что у них есть не только налоговые льготы – «они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности».

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов, среди которых, например, могут быть и фискальные.

— Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов, – подчеркнула Ковалив.

По ее словам, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестиционным советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал стать инвестиционной няней для завода «Океан» и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.