Власти Канады продлили запрет на въезд в страну для иностранцев до 31 июля. При этом запрет не распространяется в частности на граждан США и постоянных резидентов Канады и дипломатов.

Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление представителя Агентства пограничной службы Канады Ребекки Пурди.

По ее словам, решение принято из соображений охраны общественного здоровья.

Этот приказ — одна из ряда чрезвычайных новых мер, введенных 16 марта для прекращения распространения коронавируса, которая запрещает большинству иностранных граждан въезжать в Канаду, если они прибывают из другой страны, кроме США.

Существуют исключения для членов экипажа воздушного судна, дипломатов и ближайших родственников граждан Канады. Некоторые сезонные работники, сиделки и иностранные студенты также входят в это исключение.

Отмечается, что порядок, согласно которому путешественники должны помещаться на карантин на 14 дней по прибытию, также продлен до конца августа.

По последним данным, в Канаде более 103 тысяч зараженных коронавирусом, скончались свыше 8,5 тысяч пациентов.

Напомним, Национальный исследовательский центр Канады 12 мая сообщил, что начал сотрудничество с китайской CanSino Biologics Inc, одной из немногих компаний в мире, где вакцина от коронавируса уже проходит клинические испытания.