Об этом сообщает hromadske со ссылкой на западные СМИ.

Канадские ученые рассчитывают, что в случае одобрения вакцины, ее будут испытывать на людях в Канаде.

«Этот кандидат на вакцину имеет большие перспективы. До тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от COVID-19, вирус будет продолжать разрушать все аспекты общества и экономики», — заявил президент Национального исследовательского совета Канады Йен Стюарт.

Отмечается, что в случае одобрения китайскими регулирующими органами, NRC увеличит производство вакцины CanSino в государственном учреждении в Монреале. После этого для CanSino подготовят заявку на проведение клинических испытаний на людях в канадском регуляторе лекарственных средств Health Canada.

Напомним, власти Германии утвердили специальную программу по разработке и налаживанию производства вакцины против коронавируса COVID-19 стоимостью 750 миллионов евро.