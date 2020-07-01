По состоянию на сегодня Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли свои границы для Украины. Другие европейские границы пока остаются закрытыми для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации.

Об этом написал на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр также уточнил, при каких условиях можно попасть в вышеупомянутые страны. В частности, в Хорватию можно попасть при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья.

Полететь в Египет можно только с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, поскольку в этой стране высокий уровень инцидентности COVID-19.

В Черногорию можно попасть, в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного течение последних 48 часов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран. Для украинцев страны ЕС пока останутся закрытыми.