Россия может использовать «гибридную» агрессию с Украиной ради решения проблемы с водоснабжением в Крым. РФ может выполнять диверсии на украинских объектах инфраструктуры и использовать своих агентов влияния в местной политике.

Об этом заявила заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева, пишет РБК-Украина.

Также она считает, что Россия всячески будет продвигать вопрос поставок воды на полуостров для предотвращения якобы «гуманитарной катастрофы». Она добавила, что подача воды в Крым через Северо-Крымский канал не произойдет.

– Это окончательная позиция не просто нашего представительства, а позиция всех органов власти, включая президента, - заявила ТамилаТашева.

Напомним, Украина не будет просить компенсацию за аннексию Крымского полуострова, поскольку это повредит стратегии, на которой настаивает правительство — о незаконной оккупации ее территории.