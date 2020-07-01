Исполняющий обязанности директора департамента по предоставлению административных услуг Владимир Сухарников заявил, что обратился в полицию и Службу безопасности Украины из-за продажи талонов электронной очереди через ОЛХ.

Об этом он сказал во вторник, 30 июня, во время аппаратного совещания в мэрии.

В частности, городской голова Александр Сенкевич отметил, что регулярно получает жалобы от николаевцев по причине отсутствия талонов для получения справки о составе семьи. В свою очередь, Владимир Сухерников рассказал, что несмотря на увеличенное количество талонов, ожидаемого результата в ЦНАПе так и не получили.

– На прошлой неделе мы увеличили количество талонов втрое, но ожидаемого результата не получили, потому что существует проблема в том, кто эти талоны выбирает. Я на прошлой неделе обратился в полицию и Службу безопасности Украины в связи с большим количеством сигналов о том, что талоны продают через ОЛХ. Сейчас пытаемся побороть эту тенденцию. Отслеживаем, ввели проверку по фамилиям: администраторы ЦНАПа сверяют фамилию записанных в электронной очереди лиц и наличие талона. Есть тенденция на уменьшение, но не существенная. Динамику увидим через 2 недели, - отметил Владимир Сухарников.

На что Александр Сенкевич предложил отказывать в обслуживании людям, фамилии которых не совпадают с указанными на талончиках.

Напомним, 21 апреля в Центре предоставления административных услуг в Николаеве уволили двоих сотрудников, которые через интернет предлагали за деньги быстро решить вопрос с регистрацией горожан.