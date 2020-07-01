В столице власти решили усилить карантин из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения касаются работы ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.

Об этом на брифинге 1 июля заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет hromadske.

Будут ограничены:

время работы кафе и ресторанов — до 22:00, а также развлекательных заведений, в частности, кинотеатров;

проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера — до 22:00.

— Ограничения вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. Город будет выполнять соответствующее решение правительства, - отметил Виталий Кличко.

На брифинге Кличко также сообщил, что за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 101 киевлянина, среди них — 7 медиков. Всего COVID-19 обнаружили у 5138 человек (1598 выздоровели).

В столичные больницы за прошедшие сутки госпитализировали 9 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Оболонском и Днепровском районах — по 15.

Также в городе увеличивается число больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. Семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также Кличко рассказал, что с пневмонией сейчас в больницах столицы находится 442 человека. За минувшие сутки с таким диагнозом госпитализировали 40 пациентов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 664 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 44998 человек, в том числе у 3270 детей и 6765 медиков. Из них 19 578 пациентов выздоровели, а 1173 — умерли от осложнений.