Александр Щуцкий

Супруга начальника Черноморской таможни Государственной таможенной службы Александра Щуцкого в прошлом году приобрела автомобиль Tesla X75 за 341 тысячу гривен.

Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах и имуществе Александра Щуцкого за 2019 год, пишут НикВести.

В своей декларации Александр Щуцкий указал два автомобиля. Одна машина 2015 года выпуска, марка которого не указана, принадлежит самому чиновнику.

Второй автомобиль - Tesla X75 2016 года выпуска в прошлом году приобрела его супруга Светлана Безкоровайная. В декларации указано, что стоимость автомобиля составляет 341 тысячу 250 гривен, что валютном эквиваленте составляет около 13 тысяч долларов США.

Примечательно, что по данным сайта продажи автомобилей «Auto.ria», аналогичные б/у машины Tesla X75 2016 года выпуска оцениваются в Украине от 55 до 60 тысяч долларов США, что в гривневом эквиваленте составляет около 1,5 - 1,6 миллиона гривен.

Что касается недвижимости, то у четы Щуцких есть квартира в Киеве площадью 21,4 м2 и три земельных участка в поселке Лебедевка (Вышгородский район, Киевская область). Причем, один из участков, площадью 1200 м2 супруга Александра Щуцкого приобрела в прошлом году за 1654 гривны. В этом же селе, которое находится на берегу так называемого Киевского моря, земельный участок есть у экс-главы «1+1 Медиа», а ныне министра культуры Александра Ткаченко. Согласно данным ресурса OLX, средняя цена жилого дома в этом поселке от 20 до 30 миллионов гривен.

В разделе объектов незавершенного строительства в декларации Александра Щуцкого указал жилой дом площадью 400 м2 в Лебедевке. Он оформлен на супругу таможенника Светлану Безкоровайную.

В разделе доходов указано, что супруга налоговика занимается предпринимательской деятельностью и в прошлом году заработала 688 тысяч гривен. Александр Щуцкий же получил доход в размере 206 тысяч гривен, работая руководителем Сумской таможни ГФС.

Ни у Александра Щуцкого, ни у его супруги нет никаких сбережений, согласно данным поданной декларации.

Напомним, ранее начальник Черноморской таможни Александ Щуцкий заявил, что Николаевский глиноземный завод при предыдущей власти системно перечислял деньги в фонды прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Чиновник обвинял НГЗ в многочисленных нарушениях и неуплате налогов и сборов, однако в итоге это не привело к никаким действиям со стороны таможни - предприятие продолжает работать в обычном режиме, а таможня не блокирует оформление грузов завода.