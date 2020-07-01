В Офисе президента планируют разработать законопроект, который бы мог приравнять публикацию разговоров чиновников к уголовному преступлению.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию The Washington Post.

По словам Андрея Ермака, администрация президента воспринимает публикацию таких разговоров «как прямое нарушение национальной безопасности страны».

В связи с этим будет разработан соответствующий проект закона, который должен положить конец такой «злонамеренной практике», заявил чиновник.

— Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным действием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы, - добавил Андрей Ермак.

Глава ОПУ отметил, что обнародование прослушек в свое время испортило репутацию не одному президенту, а олигархов заставляло убегать из Украины.

В свою очередь со стороны издания отмечается, что такая инициатива может успокоить международных дипломатов, которые встревожены уровнем конфиденциальности разговоров в Украине среди чиновников.

Напомним, в начале года возник громкий скандал из-за прослушки на тот момент премьер-министра Алексея Гончарука.

Еще один скандал с участием чиновников связан с так называемыми «пленками Ермака».