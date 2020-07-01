Кабинет министр уволил четырех заместителей министра образования. Также правительство приняло ряд других кадровых назначений.
Об этом в Facebook написал представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан.
В частности, с должностей заместителей главы Минобразования были уволены Юрий Полюхович (первый заместитель), Петр Коржевский, Егор Стадный и Максим Ярмистый.
Кроме этого были уволены:
Также были назначены:
Всего у министра образования было шесть заместителей. Свои должности сохранили Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.
Кабинет министр уволил четырех заместителей министра образования. Также правительство приняло ряд других кадровых назначений.
Об этом в Facebook написал представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан.
В частности, с должностей заместителей главы Минобразования были уволены Юрий Полюхович (первый заместитель), Петр Коржевский, Егор Стадный и Максим Ярмистый.
Кроме этого были уволены:
Также были назначены:
Всего у министра образования было шесть заместителей. Свои должности сохранили Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.