Кабинет министр уволил четырех заместителей министра образования. Также правительство приняло ряд других кадровых назначений.

Об этом в Facebook написал представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан.

В частности, с должностей заместителей главы Минобразования были уволены Юрий Полюхович (первый заместитель), Петр Коржевский, Егор Стадный и Максим Ярмистый.

Кроме этого были уволены:

Геннадий Заболотный — с должности заместителя Министра Кабмина;

Павел Полянский — с должности государственного секретаря Минобразования;

Максим Малашкин — с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины;

Александр Погорелый — с должности председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

Владислав Машкин — с должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины.

Также были назначены:

Сергей Орлов — заместителем Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Игорь Дегнер — заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам труда.

Павел Полянский — заместителем Государственного секретаря Кабмина;

Светлана Криштоф — временным исполняющим обязанности госсекретаря Минобразования;

Роман Бондар — врио главы Государственной инспекции энергетического надзора Украины;

Никита Лугунин — врио главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

Олега Кочерга — первым замом главы Закарпатской ОГА;

Игорь Гоцул — первым заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам труда.

Всего у министра образования было шесть заместителей. Свои должности сохранили Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.