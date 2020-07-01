Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

— Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)» №691-IX. […] Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, — говорится в сообщении.

Напомним, парламент принял соответствующий законопроект во время заседания 16 июня. «За» проголосовали 344 народных депутатов Украины.

Закон направлен на защиту заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина. Согласно закону, в случае просрочки заемщиком выполнения денежного обязательства по кредитному договору с банком (или другим учреждением) в период карантина и 30-дневный срок после его завершения, он освобождается от обязанностей уплатить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.