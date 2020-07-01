В Украине нет статистики по местам инфицирования украинцев коронавирусом. Впрочем, врачи имеют перечень заведений, где чаще всего фиксируют групповые вспышки.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала «Hromadske», пишет РБК-Украина.

По словам Виктора Ляшко, невозможно установить место инфицирования в одиночных случаях, ведь болезнь имеет длительный инкубационный период.

— Это почти невозможно установить (где инфицировался человек - ред.), если не является вопросом групповых вспышек. В общежитиях бывали, на промышленных предприятиях много, в психиатрических, в домах для людей преклонного возраста эти вспышки фиксируются, — пояснил Виктор Ляшко.

Также, главный санврач рассказал, как проводится эпидемиологическое расследование случаев заражения коронавирусом.

— Как происходит эпидрасследование: есть случай, определяется круг контактных. Когда мы выявляем больного среди контактных, то понимаем где они контактировали. Где они были: в супермаркет ходили вместе, в закрытом помещении были. Эти вещи мы можем связать, все остальное на 100% подтвердить невозможно, — отметил Виктор Ляшко.

Напомним, по состоянию на 1 июля число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 44 998.