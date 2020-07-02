Дискуссии вокруг деятельности Нацбанка должны основываться на принципах профессионализма и быть лишены политической окраски, чтобы избежать негативного влияния на его деятельность.

Об этом идет речь в заявлении Офиса президента.

Подчеркивается, что приоритетом президента остается — независимость Национального банка Украины. Правление НБУ продолжит свою деятельность на принципах независимости и профессиональности

— Национальный банк Украины вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, что послужит залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования, — говорится в заявлении.

Как сообщалось, председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Причина — «систематическое политическое давление».