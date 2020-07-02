Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии коронавирусу, которую инициировали Эстония и Сингапур.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на министерской видеоконференции по безопасности цифровой среды организованной Эстонией и Сингапуром, сообщает пресс-служба МИД.

— Украина поддерживает глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур, и призывает мир объединить усилия для повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии, — заявил Дмитрий Кулеба.

Министр привел пример цифрового ответа МИД Украины на кризис COVID-19 — онлайн-карту путешествий во время пандемии.

— Пользователи получают своевременную информацию о транзите и допуск иностранцев в страны мира. Это человекоцентрический и комплексный цифровой ответ нашего министерства на кризис COVID-19, — заявил Дмитрий Кулеба.

Министр сообщил, что Украина сейчас внедряет масштабную цифровизацию. В частности, предоставление электронных сервисов благодаря обмену данными между государственными реестрами. В этом контексте он отметил внедрения в Украине эстонской платформы обмена данными X-road в сотрудничестве с Академией электронного управления Эстонии, эстонской IТ-компанией Cybernetica и национальными партнерами.

Дмитрий Кулеба также обратил внимание на цифровые угрозы, растущие в мире в результате пандемии, и необходимость повысить безопасность киберпространства.

— Украина и ряд других стран Европы и мира уже сталкивались с враждебным поведением Российской Федерации в киберпространстве. Почувствовав на себе испытания инструментов гибридной агрессии, Украина как нельзя лучше осознает, насколько ценной является безопасность киберпространства, — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, по состоянию на 1 июля число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 44 998.