Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк, дважды нарушивший режим самоизоляции во время карантина, объявил, что уходит в отставку.

Об этом в четверг, 2 июля сообщила газета Otago Daily Times.

— Дэвид решил, что его присутствие на этом посту лишь отвлекает от мер, принимаемых правительством для борьбы с коронавирусом, и более широких реформ в сфере здравоохранения, − отметила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Она также уточнила, что приняла заявление об отставке Кларка, поданное 1 июля.

До парламентских выборов 19 сентября освободившуюся должность будет занимать министр образования Крис Хипкинз.

Напомним, после введения 25 марта общенационального карантина в Новой Зеландии Кларк дважды нарушил режим самоизоляции: во время велосипедной прогулки в парке и семейного пикника на пляже.

Тогда премьер-министр отказалась отправить его в отставку на фоне пандемии. За нарушение карантина главу Минздрава лишили должности помощника министра финансов, которую он занимал по совместительству, а также понизили до низшего ранга в Кабмине.

Напомним, по состоянию на 1 июля число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 44 998.