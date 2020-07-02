Парламент Черногории принял законопроект о легализации однополых браков в стране. Его должен был поддержать как минимум 41 депутат — по итогам голосования «за» высказалось 42.

Об этом сообщает черногорское издание Vijesti.

Отмечается, что закон приняли со второй попытки — в прошлом году большинства голосов в его поддержку не набралось. На этот раз против высказалось пятеро депутатов из 47 присутствующих.

Таким образом, Черногория стала первой европейской страной, которая легализовала однополые браки и одновременно не находится в Западной Европе и Евросоюзе.

Новый закон уравнивает права гомо и гетеросексуальных пар за исключением усыновления детей. Президент Черногории Мило Джуканович по случаю принятия закона заявил, что его страна «стала на шаг ближе к присоединению к наиболее развитым демократиям».

Напомним, Коста-Рика официально легализовала однополые браки.