В период с 8 по 9 июля в Николаеве пройдут тактико-специальные учения Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Учения пройдут на территории специализированного морского порта «Ольвия» и в смежной с ним акватории Днепро-Бугского лимана, говорится в сообщении пресс-группы Управления СБУ в Николаевской области.

В учениях, которые пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, примут участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, ГП «АМПУ», а также представителей органов государственной и местной власти.

Во время проведения тренировки предусматривается введение определенных ограничительных мероприятий для движения транспорта и передвижения граждан в районе проведения учений.