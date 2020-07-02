Руководитель ландшафтного регионального парка «Тилигульский» Олег Деркач заявил, что одесская федерация кайтсерфинга незаконно занимает территорию под предлогом регулярных тренировок спортсменов национальной сборной, разрушая своей деятельностью местную экосистему.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Директор парка рассказал, что в 2017 году Федерация картинга и кайтсерфинга заключила договор с парком, согласно которому национальная сборная могла проводить тренировки на арендуемой территории.

Однако позже выяснилось, что организация не проводит никаких спортивных мероприятий, а занимается коммерческой деятельностью на территории парка. При этом, Олег Деркач подчеркнул, что они разрушают окружающую среду заповедника.

Также он отметил, что смог добиться отмены проведения эко-фестиваля, который организация планировала осуществить в условиях карантина.

– Фестиваль под названием «Инстинкт эко-фест» (сейчас ко многим мероприятиям привыкли добавлять приставку «эко»), действительно планировался. Но противоречие и конфликт гораздо глубже, поскольку речь идет об одесском кайт-клубе и Федерации кайт-серфинга Украины. У нас давние взаимоотношения. Мы поверили этой организации, кайтбординг стал олимпийским видом спорта, а мы поддерживаем экстремальные виды спорта на Тилигуле. Говорим, что это один из центров развития картинга и серфинга, у нас лучшие места для тренировок. Но не только одесская федерация у нас размещается, но и николаевская. Когда федерация пришла в 2017 году, мы надеялись, что это будет спорт, национальная сборная, чемпионат Украины по кайтбордингу и даже гордились этим. Это все создавало нам положительный имидж, поскольку мы не только природоохранный, но и рекреационный объект. Со временем увидели, что спорта там нет, одна коммерческая деятельность. Условия договора о сотрудничестве не выполняются. Например, на берегу лимана туалет должен был быть с герметической емкостью, чтобы выкачивать отходы. В Коблево есть предприятие, которое это делает. К сожалению, этого они не сделали. Без согласования были завезены металлические конструкции. Приезжало громадное количество людей на машинах и разрушили косу. Местное население стало жаловаться на громкую музыку. На фоне этого экологическая инспекция неоднократно проверяла парк, дала предписание, одним из условий которого был разрыв договора о сотрудничестве и заставить их переместить конструкции за пределы парка. Сейчас федерация находится там незаконно, договора нет, - заявил Олег Деркач.

В данный момент вопросом нарушения карантинных норм и попытку организовать фестиваль с неограниченным количеством людей занимаются правоохранительные органы.