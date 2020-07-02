Лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко выступил против увольнения Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. По его словам, давление на главу НБУ оказывается непосредственно из Офиса Президента Владимира Зеленского в интересах бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

— Давление произошло со стороны высшего политического руководства государства. Очень беспокоит момент, когда это произошло. Требование к Смолию написать заявление прозвучало на следующий день после получения транша Всемирного банка, через неделю после получения первого транша МВФ, через неделю после получения первого транша макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Это называется одним словом - обман. Обман партнеров, которые поверили подписи под меморандумом МВФ, поскольку кроме подписи руководства правительства, Национального банка, министра финансов там стоит подпись Зеленского, - сказал Петр Порошенко.

Он призвал Владимира Зеленского пересмотреть решение об отставке главы НБУ.

— Отзовите заявление, верните Смолию без рассмотрения, поскольку, как сейчас выразился один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками, - считает он.

Петр Порошенко отметил, что межбанковский валютный рынок уже отреагировал на тревожные новости с НБУ снижением курса национальной валюты. Кроме того, это негативно повлияло на позиции Украины на международных рынках заимствований.

— Первые результаты мы уже имеем, потому что 1 миллиард 750 миллионов долларов, размещенных вчера в еврооблигации Украины, отменены, поскольку инвесторы не верят. И не хотят дальше играть в подобные игры с «краплеными картами», - отмечает Петр Порошенко.

Он обратился к президенту Украины, который, по его мнению, стоит перед выбором: Украина или Коломойский. Он считает, что увольнение Якова Смолия приведет к уходу из Украины инвесторов.

— Владимир Александрович, вы все еще стоите перед выбором, кого выбрать: Украина с ее 40-миллионным народом - или Коломойского с интересами получить с государства миллиарды ворованных долларов, им краденых. И вернуть себе Приватбанк. Вместе с Смолием из страны последуют и иностранные инвесторы, и больше не вернутся. Потому тотальное пике национальной экономики, вызванная тем, что вы «дернули стоп-кран» при коронавируса бессмысленным карантином, будет иметь разрушительные последствия, - сказал Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.