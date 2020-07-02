Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Соответствующее постановление появилось на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что уволить главу НБУ может только Верховная Рада по инициативе президента.

Накануне глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке. Обоснованием этого заявления Смелый назвал «системный политическое давление», который мешал ему выполнять свои обязанности.

Поскольку увольнение главы Нацбанка происходит по представлению президента, существовала вероятность того, что Зеленский мог не согласовать заявления об отставке, что позволило бы Смолию и в дальнейшем оставаться на своей должности.

Послы государств «Большой семерки» прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.