Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
— Мы взяли во внимание заявление об увольнении, представленную главой НБУ Смолием. Под его руководством, в Украине будо достигнуто существенных свершений в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы, — говорится в сообщении.
Напомним, председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Причина — «систематическое политическое давление».
Послы государств «Большой семерки» прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.
Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
— Мы взяли во внимание заявление об увольнении, представленную главой НБУ Смолием. Под его руководством, в Украине будо достигнуто существенных свершений в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы, — говорится в сообщении.
Напомним, председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Причина — «систематическое политическое давление».
Послы государств «Большой семерки» прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.