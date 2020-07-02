Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

— Мы взяли во внимание заявление об увольнении, представленную главой НБУ Смолием. Под его руководством, в Украине будо достигнуто существенных свершений в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике. Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы, — говорится в сообщении.

Напомним, председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Причина — «систематическое политическое давление».

Послы государств «Большой семерки» прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.