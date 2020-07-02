Послы государств «Большой семерки» прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

Соответствующее сообщение размещено в Twitter на странице «Послы G7 за реформы в Украине».

— Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор, — говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента заявили, что дискуссии вокруг деятельности Нацбанка должны основываться на принципах профессионализма и быть лишены политической окраски, чтобы избежать негативного влияния на его деятельность.

Как сообщалось, председатель Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Причина — «систематическое политическое давление».