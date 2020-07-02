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В Полтавской области на территории нефтяной компании произошел взрыв, в результате один человек погиб.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Уточняется, что взрыв произошел на производственной базе ООО «Полтавская газонефтяная компания» в района села Соколова Балка.
В результате взрыва 46-летний сотрудник предприятия получил несовместимые с жизнью травмы. На место прибыла бригада скорой помощи, однако человека не удалось спасти.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».
Напомним, 21 июня в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв.
В Полтавской области на территории нефтяной компании произошел взрыв, в результате один человек погиб.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Уточняется, что взрыв произошел на производственной базе ООО «Полтавская газонефтяная компания» в района села Соколова Балка.
В результате взрыва 46-летний сотрудник предприятия получил несовместимые с жизнью травмы. На место прибыла бригада скорой помощи, однако человека не удалось спасти.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью».
Напомним, 21 июня в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв.