Посольство США в Украине осудило проведение «общероссийского голосования по поправкам в конституцию России» в оккупированном Крыму.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте посольства.
– Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов, в который раз нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы твердо повторяем, что Крым – это Украина, – говорится в заявлении.
Напомним, по результатам обработки 99,9% протоколов общероссийского голосования, 77,92% участников поддержали внесение поправок в Конституцию РФ. Они, среди прочего, предусматривают «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.
Посольство США в Украине осудило проведение «общероссийского голосования по поправкам в конституцию России» в оккупированном Крыму.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте посольства.
– Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов, в который раз нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы твердо повторяем, что Крым – это Украина, – говорится в заявлении.
Напомним, по результатам обработки 99,9% протоколов общероссийского голосования, 77,92% участников поддержали внесение поправок в Конституцию РФ. Они, среди прочего, предусматривают «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.