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В Николаеве снова заговорили о планах создать лицей с усиленной военной подготовкой.
Об этом стало известно сегодня, 2 июля в ходе заседания комиссии Николаевского облсовета по вопросам образования, - передает корреспондент НикВести.
Координатор Центра помощи участникам антитеррористической операции в Николаевской области Ольга Малярчук рассказала, что идея создать в городе военный лицей возникла еще в 2016 году.
По ее словам, в лицее будут обучаться учащиеся с 7-9 по 11 класс. При этом финансироваться учреждение будет за счет Министерства образования Украины и Министерства обороны Украины
— Хочу презентовать вам создание Николаевского лицея с усиленной военной подготовкой. Идея создать в Николаевской области такое образовательное учреждение поднималось во все времена, но на сегодняшний день, к сожалению, это остается только вопросом. У нас есть уникальная возможность создавать новое направление военного лицея, поскольку Николаевщина является одной из самых сильных зон военных частей — мы на первом месте. Также у нас есть специалисты как с опытом европейского класса, так и с опытом участия в антитеррористической операции. Хотелось бы, чтобы эта идея была не просто идеей и мы показали, что Николаевщина выходит еще на один уровень, - сказала Ольга Малярчук.
Также она отметила, что основная цель создания лицея — подготовка молодежи Николаевской области ко вступу в высшие военные части, учреждения образования и другие силовые ведомства Украины.
В результате депутаты поддержали инициативу и приняли решение создать рабочую группу со специалистами для изучения вопроса создания лицея, в частности, рассмотрения возможных вариантов размещения учреждения.
Напомним, что на базе образовательной школы-интерната І-ІІІ ступеней Николаевского областного совета в Очакове планируют открыть учебный Центр для подготовки военнослужащих военно-морского флота.
В Николаеве снова заговорили о планах создать лицей с усиленной военной подготовкой.
Об этом стало известно сегодня, 2 июля в ходе заседания комиссии Николаевского облсовета по вопросам образования, - передает корреспондент НикВести.
Координатор Центра помощи участникам антитеррористической операции в Николаевской области Ольга Малярчук рассказала, что идея создать в городе военный лицей возникла еще в 2016 году.
По ее словам, в лицее будут обучаться учащиеся с 7-9 по 11 класс. При этом финансироваться учреждение будет за счет Министерства образования Украины и Министерства обороны Украины
— Хочу презентовать вам создание Николаевского лицея с усиленной военной подготовкой. Идея создать в Николаевской области такое образовательное учреждение поднималось во все времена, но на сегодняшний день, к сожалению, это остается только вопросом. У нас есть уникальная возможность создавать новое направление военного лицея, поскольку Николаевщина является одной из самых сильных зон военных частей — мы на первом месте. Также у нас есть специалисты как с опытом европейского класса, так и с опытом участия в антитеррористической операции. Хотелось бы, чтобы эта идея была не просто идеей и мы показали, что Николаевщина выходит еще на один уровень, - сказала Ольга Малярчук.
Также она отметила, что основная цель создания лицея — подготовка молодежи Николаевской области ко вступу в высшие военные части, учреждения образования и другие силовые ведомства Украины.
В результате депутаты поддержали инициативу и приняли решение создать рабочую группу со специалистами для изучения вопроса создания лицея, в частности, рассмотрения возможных вариантов размещения учреждения.
Напомним, что на базе образовательной школы-интерната І-ІІІ ступеней Николаевского областного совета в Очакове планируют открыть учебный Центр для подготовки военнослужащих военно-морского флота.