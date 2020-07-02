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Постоянная комиссия Николаевского областного совета по вопросам культуры, науки и образования, семьи, молодежи и спорта решила поддержать предложение присвоить Николаевской областной научной библиотеке имя Дмитрия Креминя.
Об этом говорится в рекомендации областного совета, опубликованной на странице Тараса Креминя в Facebook.
– Благодарю комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Николаевского облсовета за поддержку проекта решения о присвоении имени Шевченковского лауреата Дмитрия Креминя нашей Николаевской областной универсальной научной библиотеке. Инициатива Национального союза писателей Украины действительно знаковая. Вскоре после проведения общественных слушаний и решения коллектива этого заведения путь к принятию решения депутатами облсовета должен быть открытым. Хорошим делам - славное продолжение!, - говорится в публикации Тараса Креминя.
Напомним, николаевский поэт, публицист, заслуженный деятель культуры, лауреат премии имени Тараса Шевченко Дмитрий Креминь умер в мае 2019 года.
В ноябре николаевский художник Юрий Гуменной создал выставку, посвященную памяти Дмитрия Креминя.
Постоянная комиссия Николаевского областного совета по вопросам культуры, науки и образования, семьи, молодежи и спорта решила поддержать предложение присвоить Николаевской областной научной библиотеке имя Дмитрия Креминя.
Об этом говорится в рекомендации областного совета, опубликованной на странице Тараса Креминя в Facebook.
– Благодарю комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Николаевского облсовета за поддержку проекта решения о присвоении имени Шевченковского лауреата Дмитрия Креминя нашей Николаевской областной универсальной научной библиотеке. Инициатива Национального союза писателей Украины действительно знаковая. Вскоре после проведения общественных слушаний и решения коллектива этого заведения путь к принятию решения депутатами облсовета должен быть открытым. Хорошим делам - славное продолжение!, - говорится в публикации Тараса Креминя.
Напомним, николаевский поэт, публицист, заслуженный деятель культуры, лауреат премии имени Тараса Шевченко Дмитрий Креминь умер в мае 2019 года.
В ноябре николаевский художник Юрий Гуменной создал выставку, посвященную памяти Дмитрия Креминя.