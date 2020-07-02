Николаевский рыбак Евгений Полтавчук заявил, что сотрудники экологической инспекции Николаевской области незаконно отобрали у него больше 115 тысяч штук креветок.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По словам рыбака, сотрудники инспекции больше двух часов проводили проверку и изъяли больше 115 тысяч штук креветок. Он также отметил, что на него был составлен протокол по части 4 статьи 85 (Грубое нарушение правил рыболовства). Однако, рыбак заявил, что незаконный вылов не осуществлялся, подчеркнув, что имеет разрешение на промышленный вылов креветки.

– Это полный бред. Если бы данный инспектор хоть немного поинтересовался законодательством, то понял, что запрет действует на специализированный вылов креветки именно сетью, а рыбаки осуществляли вылов водных биоресурсов статным неводом – так в чем же нарушение? А нарушение похоже в головах инспекторов, вероятно очень хотят, чтобы часть доходов от этих водных биоресурсов оседала в них в карманах! - заявил Евгений Полтавчук.

Помимо этого, Евгений Полтавчук отметил, что в ответ на действия инспекции намерен обратиться в правоохранительные органы для привлечения должностных лиц к ответственности.

Напомним, ранее 9 июня на Кинбурнском полуострове сотрудники Николаевского рыбоохранного патруля, пограничники и представители Очаковскогой МРВ УСБУ в Николаевской области поймали двух браконьеров, которые оказались правоохранителями.