В Николаевской области в Новобугском педагогическом колледже планируют построить санузел, предварительная стоимость которого составит 5 миллионов гривен.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля в ходе заседания комиссии Николаевского облсовета по вопросам образования, - передает корреспондент НикВести.

По словам директора Новобугского педагогического колледжа Александра Скорины, на сегодняшний день в учреждении обучается 300 студентов, а также на базе лицея находится школа № 1.

Он рассказал, что в лицее планируют капитально отремонтировать санузел, в частности, либо сделать пристройку за 5 миллионов гривен, либо переоборудовать два существующие помещения за 3 миллиона гривен.

— У нас вопрос о капитальном ремонте туалета. Мы рассматривали два варианта. Первый — это пристройка к корпусу, площадью 40 м2. Там предусмотрено выделить средства от 4,8 до 5,2 миллионов гривен, в том числе, с изготовлением проектной документации. Второй вариант — переоборудование двух существующих помещений. Тут нужно выделить от 2,7 до 2,9 миллионов гривен. Это не я придумал эти цены, а УКС (Управление капитального строительства, - прим.), - сказал Александр Скорина.

При этом депутат Николаевского облсовета Татьяна Демченко возмутилась озвученной стоимости ремонта санузла.

— 40 квадратов за 5 миллионов. Сколько ж тогда квартира в Николаеве стоит?, - сказала Татьяна Демченко.

При этом, по мнению главы комиссии Надежды Ивановой, цена ремонта является завышенной.

— Там надо сделать канализацию, поставить унитаз, перегородки, плитку, но я не понимаю как туалетная комната может стоить 3 миллиона — я меня не хватает фантазии, - сказала она.

Напомним, в июле 2017 года в Новобугской общеобразовательной школе №1 произошел обвал трех этажей, после чего учеников младшей школы перевели в помещения Новобугского педагогического колледжа, а старшую школу в помещения Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета.

В октябре 2019 года экс-нардеп Тарас Креминь назвал ситуацию с Новобугской школой «притчей во языцех» чиновников Николаевской ОГА.

В январе того же года стало известно, что ученики колледжа вынуждены ходить в туалет на улице, поскольку руководство учреждения отказывается улучшать условия для детей. При этом, родители учеников Новобугской школы № 1 пожаловались главе Николаевского областного совета, что их дети несколько лет учатся в здании педколледжа и ходят в туалет на улицу.