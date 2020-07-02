Народный депутат от «Слуги народа» Орест Саламаха на заседании Верховной Рады 2 июля спал больше часа, пока его коллеги рассматривали законопроект о легализации игорного бизнеса.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Так, на сегодняшнем заседании парламента депутаты с самого утра занимались рассмотрением во втором чтении законопроекта № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Отмечается, что в 11:00, после старта заседания, Орест Саламаха покинул свое место в сессионном зале и отправился за колонну, где нашел себе место и проспал не менее часа. А выспавшись, «слуга народа» вернулся на свое место.

Напомним, народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко назвал «праздником» День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.

Также сообщалось, что издание «Буквы» обнародовало фото и видео, на которых видно, что нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко в зале парламента ведет переписку об условиях оказания секс-услуг.