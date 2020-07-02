Кабинет министров 1 июля уволил председателя Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Александра Погорелого.

Об этом говорится в распоряжении правительства №788-р.

Основанием для отставки Погорелого, который был избран на конкурсе при премьер-министре Алексее Гончаруке, указана смена правительства. Закон о государственной службе позволяет увольнять чиновников категории «А» в течение четырех месяцев после назначения премьер-министра или профильного министра.

Временно «Укртрансбезопасность» возглавил заместитель Александра Погорелого Никита Лагунин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал «засранцами» дальнобойщиков, которые едут с перегрузом по дорогам Украины, тем самым разрушая их, и пообещал, что его команда всех их найдет и им «будет больно».