Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране будут ужесточены карантинные меры из-за стремительно роста количества новых случаев COVID-19. За последние сутки в стране выявили 1 тысячу новых случаев заражения.
Об этом сообщает издание Walla.
— В начале недели у нас было в общей сложности 450 человек, а сегодня у нас тысяча человек. Общее количество пациентов увеличилось более чем на 100%, а число серьезных пациентов увеличилось на 50%, — отметил Биньямин Нетаньяху.
В Израиле снова будет запрещено проведение мероприятий при участии более 20 человек, а бары, клубы и конференц-залы смогут посещать одновременно до 50 человек.
Напомним, за последние сутки в мире зафиксировали рекордный прирост инфицирования коронавирусом — более 200 тысяч случаев.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране будут ужесточены карантинные меры из-за стремительно роста количества новых случаев COVID-19. За последние сутки в стране выявили 1 тысячу новых случаев заражения.
Об этом сообщает издание Walla.
— В начале недели у нас было в общей сложности 450 человек, а сегодня у нас тысяча человек. Общее количество пациентов увеличилось более чем на 100%, а число серьезных пациентов увеличилось на 50%, — отметил Биньямин Нетаньяху.
В Израиле снова будет запрещено проведение мероприятий при участии более 20 человек, а бары, клубы и конференц-залы смогут посещать одновременно до 50 человек.
Напомним, за последние сутки в мире зафиксировали рекордный прирост инфицирования коронавирусом — более 200 тысяч случаев.