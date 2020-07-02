Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в стране будут ужесточены карантинные меры из-за стремительно роста количества новых случаев COVID-19. За последние сутки в стране выявили 1 тысячу новых случаев заражения.

Об этом сообщает издание Walla.

— В начале недели у нас было в общей сложности 450 человек, а сегодня у нас тысяча человек. Общее количество пациентов увеличилось более чем на 100%, а число серьезных пациентов увеличилось на 50%, — отметил Биньямин Нетаньяху.

В Израиле снова будет запрещено проведение мероприятий при участии более 20 человек, а бары, клубы и конференц-залы смогут посещать одновременно до 50 человек.

Напомним, за последние сутки в мире зафиксировали рекордный прирост инфицирования коронавирусом — более 200 тысяч случаев.