За последние сутки в мире зафиксировали рекордный прирост инфицирования коронавирусом - более 200 тысяч случаев.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

По состоянию на утро 2 июля в мире коронавирусом заражены 10,8 миллионов человек (+210 тысяч человек за сутки). С начала пандемии от коронавируса умерли 519 тысяч человек, выздоровели 6,3 миллиона.

Напомним, в Украине за сутки выявили 889 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных Covid-19 в стране составляет 45 тыс. 887. С начала пандемии 1185 человек умерли, 20 тыс. 53 пациента выздоровели.

Также наопмним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано три новых случая коронавируса COVID-19.