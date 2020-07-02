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За последние сутки в мире зафиксировали рекордный прирост инфицирования коронавирусом - более 200 тысяч случаев.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
По состоянию на утро 2 июля в мире коронавирусом заражены 10,8 миллионов человек (+210 тысяч человек за сутки). С начала пандемии от коронавируса умерли 519 тысяч человек, выздоровели 6,3 миллиона.
Напомним, в Украине за сутки выявили 889 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных Covid-19 в стране составляет 45 тыс. 887. С начала пандемии 1185 человек умерли, 20 тыс. 53 пациента выздоровели.
Также наопмним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано три новых случая коронавируса COVID-19.
За последние сутки в мире зафиксировали рекордный прирост инфицирования коронавирусом - более 200 тысяч случаев.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
По состоянию на утро 2 июля в мире коронавирусом заражены 10,8 миллионов человек (+210 тысяч человек за сутки). С начала пандемии от коронавируса умерли 519 тысяч человек, выздоровели 6,3 миллиона.
Напомним, в Украине за сутки выявили 889 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных Covid-19 в стране составляет 45 тыс. 887. С начала пандемии 1185 человек умерли, 20 тыс. 53 пациента выздоровели.
Также наопмним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано три новых случая коронавируса COVID-19.