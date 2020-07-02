За последние сутки в Николаевской области зафиксировано три новых случая коронавируса COVID-19.

Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.

Всего по состоянию на утро, 1 июля, в Николаевской области зарегистрировано 450 подтвержденных случаев коронавируса.

• Николаев — 76 случаев;

• Южноукраинск — 130 случаев;

• Первомайск и Первомайский район — 17 случаев;

• Арбузинский район — 7 случаев;

• Баштанский район — 1 случай;

• Братский район — 4 случая;

• Березнеговатый район — 1 случай;

• Веселиновский район — 1 случай;

• Витовский район — 1 случай;

• Вознесенск и Вознесенский район — 44 случая;

• Врадиевский район — 34 случая;

• Доманевский район — 78 случаев;

• Казанковский район — 2 случая;

• Кривоозерский район — 11 случаев;

• Николаевский район — 1 случай;

• Новоодесский район — 40 случаев;

• Очаковский район — 1 случай;

• Снигиревский район — 1 случай;

При этом, за последние сутки 2 человека выздоровели, всего выздоровели 288 человек. Всего от последствий COVID-19 умерло 10 человек.

Напомним, что первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко напомнил о росте случаев заболевания на коронавирус, а также призвал жителей города и области соблюдать карантинные ограничения.