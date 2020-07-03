Украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и оккупированном Крыму, заставляют голосовать за поправки в Конституцию РФ. В случае отказа российские тюремщики осуществляли психологическое давление на них.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что несмотря на то, что Россия считает узников Кремля своими гражданами, они остаются гражданами Украины. А принуждение к приобретению гражданства РФ она расценила как «еще один вид репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации».

По данным Минреинтеграции, жителей Донецкой области начали организованно возить в Россию еще 24 июня.

Напомним, 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию. В сетях появилось огромное количество информации о фальсификациях: это и карусели, и надомные аттракционы, и безусловное новшество этих выборов — уличное голосование.