Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется уголовная ответственность за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Речь идет о законопроекте № 3314, который нардепы поддержали 17 июля этого года.
Законопроект, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен с января 2020 года. Однако нардепы решили отсрочить действие закона до 1 июля.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется уголовная ответственность за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Речь идет о законопроекте № 3314, который нардепы поддержали 17 июля этого года.
Законопроект, который вводил уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Вступить в силу он должен с января 2020 года. Однако нардепы решили отсрочить действие закона до 1 июля.