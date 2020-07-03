В течение минувших суток, 2 июля, в мире зафиксировали почти четверть миллиона больных коронавирусом. Больше всего новых случаев в США и Бразилии.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

В Штатах за сутки заболели 63,6 тысячи человек. Это уже пятый антирекорд за неделю. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 2,7 млн американцев.

В Бразилии - почти 47 тысяч новых больных, что также является одним из самых высоких показателей за все время эпидемии. В стране сейчас около 1,5 млн инфицированных.

Третьим идет Казахстан. За сутки там зафиксировали беспрецедентный рост: число больных COVID-19 выросло более чем в два раза - с 20 до 43 тысяч.

Общее количество заразившихся в мире приближается к 11 миллионам. Умерли более 520 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 876 новых случаев COVID-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 27- скончались.