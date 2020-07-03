Народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала якобы данные о зарплате членов наблюдательного совета «Укрзалізниці».

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook

– Доходы членов наблюдательного совета «Укрзалізниці». Той железной дороги, которая перешла на 4-дневную работу, той, где дырявые поезда, той, которая закрывает сортировочные станции и освобождает 70 тысяч железнодорожников, той, которая на грани банкротства, - написала она.

Согласно обнародованной таблице:

- Андерс Ослунд с сентября по 30 апреля получил более 11,7 млн грн.

- Шевки Аджунер, председатель Набсовета, за тот же период получил более 13,8 грн.

- Кристиан Кун – 11,7 млн.

- Олег Журавлев и Сергей Лещенко с начала января до конца апреля заработали более чем 1,4 грн.

- Адомас Азуолас Аудицкас - почти 3,1 млн грн.

Напомним, «Укрзалізниця» уволила начальника железнодорожной станции Николаева Леонида Пляченко.