В России Центризбирком утвердил итоги голосования по поправкам к КонституцииСоответствующий проект постановления ЦИК «О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» был принят единогласно.

По данным комиссии, за поправки проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%, пишет Медуза.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, жалоб на проведение голосования, требующих рассмотрения на рабочей группе, получено не было.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. Больше всего избирателей проголосовало за изменения в Основном законе в Чечне (97,92%), Туве (96,79%) и Крыму (90,07%). В столице за поправки проголосовали 65,29% граждан, а в Санкт-Петербурге — 77,66%.

В ходе голосования на избирательном участке №2783 в Раменках камеры видеонаблюдения сняли действия, которые похожи на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования.

Мосгоризбирком сообщил, что итоги голосования на участке признали недействительными. Депутат района Щукино Анастасия Брюханова, которая участвовала в просмотре записей с камер, сообщила, что председатель УИК Зоя Хорошаева принесла из соседней комнаты под майкой пачку бюллетеней.

Комментируя произошедшее, глава ЦИК сказала, что не может понять психологию тех, кто идет на уголовное преступление.

Напомним, что Европейский Союз не признает проведение Россией на территории Крыма референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.