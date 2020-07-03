Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, поскольку власти его «заблокировали».

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Лидер КНДР отметил, что в страну «заблокировали проникновение вируса».

– Мы полностью предотвратили проникновение злокачественного вируса и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию, несмотря на всемирный кризис в области здравоохранения, что является блестящим успехом, – заявил он.

Также он сказал, что вирус не проник в КНДР из-за «дальновидной руководящей способности партии» и «сознательной слаженности народа», который повинуется ее приказам.

При этом, он призвал граждан сохранять «максимальную бдительность» и помнить о важности «антиэпидемических усилий».

В Северной Корее также были карантинные ограничения. Сейчас там вновь открыли школы, но сохранили запрет на публичные собрания. Носить защитные маски в общественных местах – обязательно.

Напомним, в течение минувших суток, 2 июля, в мире зафиксировали почти четверть миллиона больных коронавирусом. Больше всего новых случаев в США и Бразилии.