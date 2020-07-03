Соответствующее заявление обнародовало посольство Великобритании в Украине.

— Использование Россией территории Крыма для голосования за поправки к Конституции РФ недопустимо. Великобритания не признает и никогда не признает такого голосования на суверенной украинской территории. Мы солидарны с Украиной в напоминании России и миру, что Крым — это Украина, — говорится в сообщении.

Напомним, с 25 июня по 1 июля в России и аннексированном ею Крыму проходило голосование по поправкам к Конституции России. Их президент страны Путин предложил внести еще в январе 2020-го. В марте их дополнили нормой, которая позволяет Путину находиться на посту президента еще два срока — то есть теоретически до 2036 года.