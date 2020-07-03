3 июля в рамках проекта «Николаев туристический» глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская выпустила новый видеообзор, в котором рассказала об истории кораблестроения и флота города Николаев.

Об этом сообщили в общественной организации.

Видеообзор Татьяны Домбровской начинается с Музея судостроения и флота. Вряд ли в Николаеве найдется коренной житель, который ничего не слышал об этом музее. Он является визитной карточкой города корабелов.

Далее речь идет о Николаевской обсерватории. Она была построена в 1821 году с целью обеспечения Черноморского флота мореходными картами и обучения морских офицеров астрономическим методам ориентирования.

— В 2007 году обсерватория попала в число объектов, которые могут претендовать на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — говорит Домбровская и приглашает зрителей на экскурсию.

В 1830-х годах был возведен комплекс казарм для флотского экипажа. Он состоял из трех одинаковых зданий, поставленных в форме буквы П. В 1863 году в западном корпусе было открыто первое среднее учебное заведение Николаева — Александровская мужская гимназия. Сегодня в здании казарм расположены Николаевский строительный колледж и Николаевский областной краеведческий музей.

Следующим в видеообзоре Татьяна Домбровская представила второе по величию после мэрии строение в городе — административное здание Николаевского судостроительного завода, или, как его в народе называют, Адмиралтейство.

— Здание первого Адмиралтейства находилось немного дальше и было разрушено во время Второй мировой войны. После окончания боевых действий в Николаеве построили новое административное здание, которое стали называть Адмиралтейством. Оно построено в 1951 году в стиле сталинского ампира с опорой на традиции классицизма. Шпиль здания венчает кораблик, — рассказывает лидер ОО «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская.

Финальная картина в видеообзоре — современный Николаевский морской порт, предприятие стратегического значения для экономики Украины. Расположенный на левом берегу Южного Буга, морской порт является одним из старейших в Украине. Сегодня он входит в тройку крупнейших портов страны и по праву может считаться гордостью нашей морской державы.

— Николаевцы, гордитесь нашей славной историей и делитесь видео со своими друзьями в других частях страны. Давайте вместе нанесем Николаев на туристическую карту Украины!, — завершает свой рассказ Татьяна Домбровская.

Напомним, что проект Домбровской «Николаев Туристический» направлен на то, чтобы показать туристическую привлекательность города. Уже снято несколько видеообзоров на самые достопримечательные места Николаева, ознакомиться с которыми можно на ютуб-канале общественой организации «Майбутнє Миколаєва»