В Украине в семи областях — Волынской, Ровенской, Львовской, Харьковской, Черновицкой, Сумской и Ивано-Франковской, — а также в Киеве проводят недостаточно тестов для выявления коронавирусной болезни.

Это следует из аналитического отчета системы Карты медицинского обеспечения, которую разработала компания YouControl, говорится в ее пресс-релизе.

Отмечается, что соответствие статистики по COVID-19 действительности должно учитывать, достаточно ли людей тестируют. Если доля положительных тестов превышает 10%, это означает, что население «недотестировано» — а значит, заболеваемость коронавирусной болезнью может быть выше, чем сообщается официально.

Для оценки показателя тестирования населения YouControl обратился в Министерство здравоохранения с просьбой открыть данные по лабораторным центрам. На их основе на Карте медицинского обеспечения добавили показатель тестирования по регионам.

По состоянию на 1 июля «недотестированными» оказались семь областей и столица:

Волынская — доля положительных тестов составила 29,33%;

Ровенская — 14,48%;

Львовская — 13,71%;

Харьковская — 13,69%;

г. Киев — 11,28%;

Черновицкая — 10,85%;

Сумская — 10,64%;

Ивано-Франковская — 10,59%.

«Причин «недотестирования" может быть несколько: либо в области мало самих препаратов для тестирования, или низкая пропускная способность лабораторий, или же ситуация по заболеваемости критическая», — отмечается в сообщении.

В то же время, по данным Центра общественного здоровья, доля положительных тестов среди населения всей Украины составила 15,98%.

«Стоит отметить, что европейские специалисты ориентируются на число положительных результатов в расчете на 100 тыс. населения. Когда таких лиц не больше 20, то возможен пересмотр открытия границ», — добавляют в YouControl.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано пять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.